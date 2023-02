23 Febbraio 2023 – Il premier inglese Rishi Sunak invoca più armi per Kiev (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il primo ministro britannico Rishi Sunak pronto a chiede agli alleati del G7 di aumentare gli aiuti militari a Kiev e di renderli più veloci per dare all’Ucraina un vantaggio “decisivo” sul campo di battaglia. La Corea del Nord ha portato avanti un’esercitazione strategica per il lancio di missili da crociera. Lo annuncia l’agenzia di stampa statale Kcna. L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato la risoluzione di pace dell’Ucraina con 141 voti a favore, sette contrari e trentadue astenuti. Tra questi, la Cina e, soprattutto, l’India. Per la prima volta, del Mali, che ha rotto la compattezza del fronte africano. La Cina, nel suo intervento in aula, aveva parlato di “benzina sul fuoco”, alimentata dal continuare a inviare armi all’Ucraina. L’aeronautica militare brasiliana (Fab) ha annunciato che l’apertura dello ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il primo ministro britannicopronto a chiede agli alleati del G7 di aumentare gli aiuti militari ae di renderli più veloci per dare all’Ucraina un vantaggio “decisivo” sul campo di battaglia. La Corea del Nord ha portato avanti un’esercitazione strategica per il lancio di missili da crociera. Lo annuncia l’agenzia di stampa statale Kcna. L’Assemblea generale dell’Onu ha approvato la risoluzione di pace dell’Ucraina con 141 voti a favore, sette contrari e trentadue astenuti. Tra questi, la Cina e, soprattutto, l’India. Per la prima volta, del Mali, che ha rotto la compattezza del fronte africano. La Cina, nel suo intervento in aula, aveva parlato di “benzina sul fuoco”, alimentata dal continuare a inviareall’Ucraina. L’aeronautica militare brasiliana (Fab) ha annunciato che l’apertura dello ...

