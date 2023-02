16 e 17 anni e droga in casa: arrestati (Di venerdì 24 febbraio 2023) Hanno 16 e 17 anni e sono incensurati ed in casa di uno di loro a Terzigno i militari hanno trovato droga. Si tratta di crack, cocaina 16 e 17 anni incensurati e droga in casa. I carabinieri della stazione di Terzigno e quelli della stazione forestale parco di Boscoreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 17enne e una 16enne, entrambi incensurati. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Durante una perquisizione nell’abitazione di uno dei due in via Saviano, i minori sono stati sorpresi a lanciare dalla finestra una busta contenente droga. All’interno oltre 3 grammi di cocaina, 17 di crack, 2 bilancini di precisione. In casa anche 2200 euro in contante ... Leggi su puntomagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Hanno 16 e 17e sono incensurati ed indi uno di loro a Terzigno i militari hanno trovato. Si tratta di crack, cocaina 16 e 17incensurati ein. I carabinieri della stazione di Terzigno e quelli della stazione forestale parco di Boscoreale hanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio un 17enne e una 16enne, entrambi incensurati. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli Durante una perquisizione nell’abitazione di uno dei due in via Saviano, i minori sono stati sorpresi a lanciare dalla finestra una busta contenente. All’interno oltre 3 grammi di cocaina, 17 di crack, 2 bilancini di precisione. Inanche 2200 euro in contante ...

