?SME lancia il suo primo singolo “Cartagine” con un video girato all’Ex carcere di Sant’Agata

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Quando i giovani talenti della Bergamasca uniscono le forze nasce sempre un progetto interessante. È il caso – stavolta – di “”, ildi debutto di ?, al secolo Angela Ranica, cantante 22enne di Fontanella che per ilclip del brano si è affidata a B– Roll Production, una casa di produzione di Leffe composta damaker under-25. “parla di ciò che si prova prima di una scelta, sensazione che abbiamo cercato di trasportare nelclip. Ricordi che scatenano emozioni, prima che si prenda una decisione importante.” Così Angela Ranica – diplomata presso la Bernstein School of Musical Theatre ed in tour con la compagnia della Rancia con lo spettacolo “Once – Una volta nella vita” – descrive il suo brano, che potete ascoltare da giovedì 23 ...