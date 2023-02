Zuppa di Porro 23 febbraio 2023

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 23 febbraio 2023)di, Le minacce della Russia arrivano in Moldavia e ancora sulle battute di Z contro B, La meloni nei rertroscena, dice che poteva andare peggio. Sallusti dice che ha fatto bene a non rispondere e che però Z ha sbagliato. Travaglio, giuro, sta con Berlusconi. E Gramellini nel frattempo ne approfitta per fare la sua rubrica citando se stesso. Corsa del Pd al rush finale, entrano i cazzari big, alla Toscani, tutti con la schlein. Tutti titolano sull’inflazione che rallenta, è al 10 per cento. L’incredbile storia del conduttore della Cnn, Lemon, afroamericano, gay, che si eprmette di dire che una rep di 56 non è nel fiore dei suoi anni, dice solo questo, e viene massacrato. Ma qua siamo tutti impazziti. Ricolfi su Dahl. Bel racconto di Ossimo su Rep dell’aspirante avvocata Marianera che bucava la procura di Roma con la sua talpa. Martedì ...