Zola | «Dzeko-Onana? Ho visto di peggio! A Porto ci vorrà grande Inter»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’ha battuto ilnella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League grazie al gol partita di Lukaku.a Prime Video parla del battibecco trama anche delle percentuali di passaggio del turno dei nerazzurri. C’È SEMPRE DI PEGGIO – L’ha battuto ila San Siro nella sfida di andata degli ottavi di Champions League, ma a far discutere è il battibecco in campo tra Edine André. Gianfrancosmorza i toni: «? Devo dire la verità: hodi peggio. In campo c’è la foga, l’adrenalina e può succedere. L’importante è chiarire subito, è preferibile avere due giocatori che se lo dicono in campo e ...