Zoff | «Ho invidiato Sivori | Maradona e Platini | inventavano le cose Il portiere non inventa niente»

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sul Messaggero una lunga e bella intervista a Dino. Parla di com’è cambiato il calcio. «Il calcio è cambiato come sono cambiate le generazioni. Paghiamo l’esasperazione mediatica». Il calcio è malato? Troppi soldi?: «Il calcio non è malato, non per i troppi soldi. Quelli li produce il mercato. È il mercato che fa il prezzo: se è malato il calcio è malato il mercato». Lo sport è maestro di vita?non ha dubbi: «Lo è per me. È importante per il miglioramento dell’uomo. Perché ci sono delle regole, c’è un arbitro, c’è il pubblico, c’è un comportamento morale. Sennò è inutile mandare i bambini a fare sport solamente per fargli migliorare i muscoli». Qual è il peggior difetto per un giocatore? «Credersi immortale». Ed il pregio più prezioso? «La consapevolezza di dover migliorare. Almeno quando si è in attività, ...