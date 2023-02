Ziliani attacca ancora la Juve: “Manovre stipendi sufficienti a far radiare la società e Agnelli!” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolo Ziliani continua ad accarezzargli la Juventus attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale per quanto riguarda le inchieste sulla manovra stipendi e le plusvalenze fittizie. Di seguito i tweet evidenziati dalla nostra redazione: Dunque il mondo-Juve scopre di colpo che le "Manovre stipendi" sono per il club un punto debole: in effetti, da sole basterebbero a radiare club e presidente #Agnelli. E comunque: non è la giustizia ad essere ostile alla #Juventus, è la Juventus ad essere ostile al calcio. Amen. https://t.co/3qJwbw9xAl— Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 23, 2023 Dunque il mondo-Juve scopre di colpo che le ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il giornalista del Fatto Quotidiano Paolocontinua ad accarezzargli lantus attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale per quanto riguarda le inchieste sulla manovrae le plusvalenze fittizie. Di seguito i tweet evidenziati dalla nostra redazione: Dunque il mondo-scopre di colpo che le "" sono per il club un punto debole: in effetti, da sole basterebbero aclub e presidente #Agnelli. E comunque: non è la giustizia ad essere ostile alla #ntus, è lantus ad essere ostile al calcio. Amen. https://t.co/3qJwbw9xAl— Paolo(@Z) February 23, 2023 Dunque il mondo-scopre di colpo che le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Il giornale di Milano attacca De Laurentiis: 'Perché deve sfruculiare gli altri?' #DeLaurentiis #Juventus #napoli… - BINsonoio : @clown746 @twiligh74946791 @GiancarloViozzi @Massimi67339505 @SerieA Mi diverto, questi cretini potresti smentirli… - Andreanava83 : @glmdj Penso si riferisca a personaggi come Ziliani o Sandulli che danno sentenze ancor prima di un processo . Se s… - napolipiucom : Caso Juventus, il ministro Abodi attacca i giudici e difende i bianconeri #Abodi #Juventus #plusvalenze #ziliani… - Pall_Gonfiato : Ziliani attacca Chiellini: 'Il laureato in economia che non si rendeva conto del .. ' -