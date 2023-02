Zerbin: “Napoli una famiglia, mai pensato di andare via. Vi svelo un particolare con Spalletti” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alessio Zerbin parla del Napoli e della sua voglia di restare in azzurro, ma anche del rapporto con Luciano Spalletti, lo fa a Radio Kiss Kiss Napoli. Zerbin alla radio ufficiale del Napoli dice: “In estate non ero sicuro di restare al Napoli, invece sono qui e per me questo è già un ottimo traguardo. La classifica? Ce la meritiamo anche se non ci aspettavamo di essere primi in classifica in questo modo, ma sapevo di poter fare una buona stagione, c’era questa convinzione fin dall’inizio. Stiamo dimostrando di essere una grande realtà, non solo in Italia ma anche in Europa. Continuare in questo modo non sarà facile, ma noi ce la metteremo tutta“. L’ex Frosinone sta giocando poco ma “quando sei in un gruppo così forte anche pochi minuti sono importanti. Chiunque entra ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alessioparla dele della sua voglia di restare in azzurro, ma anche del rapporto con Luciano, lo fa a Radio Kiss Kissalla radio ufficiale deldice: “In estate non ero sicuro di restare al, invece sono qui e per me questo è già un ottimo traguardo. La classifica? Ce la meritiamo anche se non ci aspettavamo di essere primi in classifica in questo modo, ma sapevo di poter fare una buona stagione, c’era questa convinzione fin dall’inizio. Stiamo dimostrando di essere una grande realtà, non solo in Italia ma anche in Europa. Continuare in questo modo non sarà facile, ma noi ce la metteremo tutta“. L’ex Frosinone sta giocando poco ma “quando sei in un gruppo così forte anche pochi minuti sono importanti. Chiunque entra ...

