Zelensky, non conosco piano ma vogliamo parlare con la Cina (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il fatto che Pechino "abbia iniziato" a parlare della guerra in Ucraina "non è negativo": lo ha detto il presidente del Paese attaccato dalla Russia, Volodymyr Zelensky, dopo aver incontrato a Kiev il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il fatto che Pechino "abbia iniziato" adella guerra in Ucraina "non è negativo": lo ha detto il presidente del Paese attaccato dalla Russia, Volodymyr, dopo aver incontrato a Kiev il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ale_dibattista : 'Non si vede la luce, non si vede un negoziato. Quello che si vede è Zelensky, praticamente ovunque. Zelensky è div… - MarcoFattorini : Conte: «Zelensky non può voler essere l'unico depositario di una soluzione di pace». D’altronde è solo il president… - GiovaQuez : Zelensky: 'Credo la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata, non siano arrivati i carri armati nel suo giar… - AlDU49 : @Tommasocerno E dite a quello nato nel 36 che putin è l'invasore e zelensky l'invaso. È di putin che berlusconi dov… - News24_it : Ucraina, Zelensky a Cina: 'Non abbiamo visto alcun piano di pace, incontriamoci' -