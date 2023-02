WWE: Sono stati venduti molti biglietti per la puntata di Raw del 6 marzo dopo la pubblicizzazione del ritorno di John Cena (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sebbene sia stato lontano dalla compagnia per oltre un anno, John Cena è ancora un’ottimo affare per la WWE. Lo scorso lunedì, la WWE ha annunciato che Cena sarebbe stato presente nell’episodio del 6 marzo di Raw a Boston, città natale proprio di John. Cena dovrebbe lottare contro il campione degli stati Uniti Austin Theory a WrestleMania 39. Alla conferenza stampa post-Elimination Chamber, a Theory è stato chiesto rigurdo al combattere contro Cena a Wrestlemania, Theory ha parlato di Cena dicendo che lo avrebbe riaccolto. Secondo WrestleTix, lo spettacolo aveva venduto 7.705 biglietti con 2.089 ancora disponibili prima dell’annuncio. Sia WrestleTix che Dave Meltzer hanno confermato che la WWE ha ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sebbene sia stato lontano dalla compagnia per oltre un anno,è ancora un’ottimo affare per la WWE. Lo scorso lunedì, la WWE ha annunciato chesarebbe stato presente nell’episodio del 6di Raw a Boston, città natale proprio didovrebbe lottare contro il campione degliUniti Austin Theory a WrestleMania 39. Alla conferenza stampa post-Elimination Chamber, a Theory è stato chiesto rigurdo al combattere controa Wrestlemania, Theory ha parlato didicendo che lo avrebbe riaccolto. Secondo WrestleTix, lo spettacolo aveva venduto 7.705con 2.089 ancora disponibili prima dell’annuncio. Sia WrestleTix che Dave Meltzer hanno confermato che la WWE ha ...

