WWE | Dopo un periodo più che positivo | tornano a calare gli ascolti di NXT

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella notte di martedì è andata in onda su USA Network la puntata settimanale di NXT, la puntata per quanto riguarda i dati sugliha fatto registrare una media di circa 589.000 spettatori e un rating di 0.14 nella fascia demografica 18-49. Calo importante Lo show purtroppo questa settimana fra registrare un vistoso calo rispetto ai numeri dell’ultimoe si torna a far registrare un dato sotto i 600.000 spettatori. WWE NXT, Tuesday on USA Network (8-10:07pm):589,000 viewersP18-49 rating: 0.14#16 cable original in P18-49MLW Underground, Tuesday on Reelz (10-11pm):97,000 viewersP18-49 rating: 0.03#117 cable original in P18-49 pic.twitter.com/deQvE6o3Vg— Wrestlenomics (@wrestlenomics) February 23, 2023