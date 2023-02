WWE: Che fine ha fatto Cameron Grimes? Il wrestler sarebbe pronto per il main roster (Di giovedì 23 febbraio 2023) In WWE siamo abituati a vedere alcuni personaggi tornare dopo essere stati assenti per lunghi periodi di tempo: basti pensare alla puntata di Raw dopo WrestleMania dello scorso anno, quando dopo svariati mesi di assenza, Elias è ritornato a Raw con la gimmick del ‘fratello minore’ Ezekiel. Questa volta però si parla di un wrestler che non ha ancora debuttato nel main roster e che speriamo possa mantenere la sua gimmick: parliamo ovviamente di Cameron Grimes. Gli aggiornamenti Grimes è lontano dagli schermi ormai dall’8 novembre 2022, quando durante il suo ultimo match a NXT ha perso contro Joe Gacy. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Radio, l’ex North American Champion sarebbe pronto a ricevere il ‘call up’ nel ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 23 febbraio 2023) In WWE siamo abituati a vedere alcuni personaggi tornare dopo essere stati assenti per lunghi periodi di tempo: basti pensare alla puntata di Raw dopo WrestleMania dello scorso anno, quando dopo svariati mesi di assenza, Elias è ritornato a Raw con la gimmick del ‘fratello minore’ Ezekiel. Questa volta però si parla di unche non ha ancora debuttato nele che speriamo possa mantenere la sua gimmick: parliamo ovviamente di. Gli aggiornamentiè lontano dagli schermi ormai dall’8 novembre 2022, quando durante il suo ultimo match a NXT ha perso contro Joe Gacy. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Radio, l’ex North American Championa ricevere il ‘call up’ nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Dopo un periodo più che positivo, tornano a calare gli ascolti di NXT - SpazioWrestling : Gunther torna a parlare della sua straordinaria performance nel Royal Rumble Match #WWE #Gunther #RoyalRumble - Zona_Wrestling : WWE: Che fine ha fatto Cameron Grimes? Il wrestler sarebbe pronto per il main roster - SpazioWrestling : Chi entrerà nella Hall Of Fame 2023? Un'ex Superstar crede che sia giunto il suo momento #WWE #HallOfFame - Zona_Wrestling : Ric Flair: 'Che sia in WWE o AEW non importa, vorrei un ruolo da manager' -