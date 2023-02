WTA Merida 2023: Birrell sconfigge Xiyu Wang, McNally elimina Volynets (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si sono giocati nella tarda serata italiana i primi due incontri validi per gli ottavi di finale del WTA 250 di Merida. Nel primo match disputato sul cemento outdoor messicano la vittoria è andata all’australiana Kimberly Birrell, mentre nel secondo ha conquistato il successo la statunitense Caty McNally. Birrell ha avuto la meglio sulla cinese Xiyu Wang. L’australiana ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine e si è imposta con un netto 6-3 6-2 in un’ora e 26 minuti di gioco. Discorso abbastanza simile per l’americana McNally, che è riuscita a battere la connazionale Katie Volynets in un’ora e 22 minuti (6-3 6-0 il risultato finale). Con la sua vittoria McNally ha raggiunto proprio Birrell nei quarti di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si sono giocati nella tarda serata italiana i primi due incontri validi per gli ottavi di finale del WTA 250 di. Nel primo match disputato sul cemento outdoor messicano la vittoria è andata all’australiana Kimberly, mentre nel secondo ha conquistato il successo la statunitense Catyha avuto la meglio sulla cinese. L’australiana ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine e si è imposta con un netto 6-3 6-2 in un’ora e 26 minuti di gioco. Discorso abbastanza simile per l’americana, che è riuscita a battere la connazionale Katiein un’ora e 22 minuti (6-3 6-0 il risultato finale). Con la sua vittoriaha raggiunto proprionei quarti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 250 Mérida (Mex) – Il programma prevede, a partire dalle ore 22:00 (in Italia), i seguenti match degli… - livetennisit : WTA 250 Merida: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Camila Giorgi e Elisabetta Cocciaretto (LI… - flowersbets : WTA Merida ?? #TeamParieurs #TeamParieur Winamax?? Birrell?? 1,92 (2%) Cocciaretto + Volynets 1 set?? 2,40 (1,5%) - Ubitennis : WTA Merida: vittorie per Linette, Gracheva e Parks. Sconfitta per la tedesca Tatjana Maria - sportface2016 : #WTAMerida | Il programma e gli orari di mercoledì #22febbraio -