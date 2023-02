WTA Dubai 2023, risultati 23 febbraio: Iga Swiatek e Jessica Pegula in semifinale senza giocare (Di giovedì 23 febbraio 2023) Oggi si sono disputati i quarti di finale del tabellone principale del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships 2023, di categoria WTA 1000, in programma a Dubai (Emirati Arabi Uniti): solo due gli incontri disputati, a causa di due forfait, senza azzurre protagoniste. Nella parte alta del main draw la polacca Iga Swiatek approfitta del forfait della ceca Karolina Pliskova e domani in semifinale sfiderà la statunitense Cori Gauff, che vince il derby con la connazionale Madison Keys, battuta con lo score di 6-2 6-1. Nella parte bassa del tabellone la statunitense Jessica Pegula avanza senza giocare grazie al forfait della ceca Karolina Muchova e nel penultimo atto affronterà l’altra ceca Barbora Krejcikova, che ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Oggi si sono disputati i quarti di finale del tabellone principale del torneoDuty Free Tennis Championships, di categoria WTA 1000, in programma a(Emirati Arabi Uniti): solo due gli incontri disputati, a causa di due forfait,azzurre protagoniste. Nella parte alta del main draw la polacca Igaapprofitta del forfait della ceca Karolina Pliskova e domani insfiderà la statunitense Cori Gauff, che vince il derby con la connazionale Madison Keys, battuta con lo score di 6-2 6-1. Nella parte bassa del tabellone la statunitenseavanzagrazie al forfait della ceca Karolina Muchova e nel penultimo atto affronterà l’altra ceca Barbora Krejcikova, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #wtadubai Gauff non sbaglia contro Keys, Krejcikova sorprende Sabalenka - sportface2016 : #WtaDubai, il programma e gli orari delle semifinali di venerdì #24febbraio - Tenniscircus : [#Swiatek in semifinale a #Dubai dopo il ritiro di #Pliskova. Togliendo due walkover, sono 5 vittorie consecutive,… - Ubitennis : WTA Dubai: Gauff prevale su Keys nel derby americano, in semifinale trova Swiatek. Iga avanti senza giocare - AlbertoRossi70 : Tennis, WTA 1000 Dubai – Giovedì 23 febbraio, a partire dalle ore 14 (in Italia), si giocheranno i seguenti quarti… -