WTA Dubai 2023, risultati 22 febbraio: Iga Swiatek schiacciasassi, esce Belinda Bencic (Di giovedì 23 febbraio 2023) Oggi si sono disputati gli ottavi di finale del tabellone principale del torneo Dubai Duty Free Tennis Championships 2023, di categoria WTA 1000, in programma a Dubai (Emirati Arabi Uniti): sette gli incontri disputati, senza azzurre protagoniste. Nella parte alta del main draw la polacca Iga Swiatek liquida la russa Liudmila Samsonova con lo score di 6-1 6-0 ed ai quarti affronterà la ceca Karolina Pliskova, che piega l'ucraina Anhelina Kalinina per 7-5 6-7 (6) 6-2. La statunitense Madison Keys maltratta la bielorussa Victoria Azarenka, battuta con lo score di 6-2 6-1, e nel prossimo turno sarà derby con la connazionale Cori Gauff, che approfitta del forfait della kazaka Elena Rybakina e vince senza giocare. Nella parte bassa del tabellone la ceca Karolina Muchova elimina la svizzera Belinda

