World Baseball Classic, i convocati dell’Italia per il raduno di Scottsale (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Italia si sta preparando per il World Baseball Classic, la prestigiosa kermesse che scatterà il prossimo 5 marzo. La nostra Nazionale sarà protagonista nel girone che andrà in scena sul diamante di Taichung (Cina Taipei) dove affronterà Cuba, Olanda, Panama e i padroni di casa (le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, previsti a Tokyo). Il percorso di avvicinamento degli uomini di Mike Piazza incomincia al centro sportivo della Notre Dame Preparatory High School di Scottsdale (Arizona): una parte dell’organico azzurro si radunerà infatti in questa località fino al 1° marzo per un camp pre-stagionale. Dal 3 marzo tutta la rosa di Italia Baseball al Classic si riunirà a Taiwan, dove gli azzurri hanno in programma un paio di amichevoli il 5 e il 6 prima dell’inizio del ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Italia si sta preparando per il, la prestigiosa kermesse che scatterà il prossimo 5 marzo. La nostra Nazionale sarà protagonista nel girone che andrà in scena sul diamante di Taichung (Cina Taipei) dove affronterà Cuba, Olanda, Panama e i padroni di casa (le prime due classificate accederanno ai quarti di finale, previsti a Tokyo). Il percorso di avvicinamento degli uomini di Mike Piazza incomincia al centro sportivo della Notre Dame Preparatory High School di Scottsdale (Arizona): una parte dell’organico azzurro si radunerà infatti in questa località fino al 1° marzo per un camp pre-stagionale. Dal 3 marzo tutta la rosa di Italiaalsi riunirà a Taiwan, dove gli azzurri hanno in programma un paio di amichevoli il 5 e il 6 prima dell’inizio del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FIBSpress : ???? ? Scottsdale è la prossima tappa per #ItaliaBaseball in vista del World Baseball Classic . I dettagli?? - Massimo60386626 : RT @ZetaPuma: Manca sempre meno al World Baseball Classic 2023! Per farci trovare preparati al meglio, ve lo fareste un giro del roster de… - ZetaPuma : Manca sempre meno al World Baseball Classic 2023! Per farci trovare preparati al meglio, ve lo fareste un giro del… - chepalleblog : Le partite dell'Italia al World Baseball Classic In diretta su @SkySport #WBC2023 Il programma - PremWJbn : RT @FIBSpress: Le partite di #ItaliaBaseball al World Baseball Classic, oltre che a semifinali e finale, saranno trasmesse da @SkySport ????… -