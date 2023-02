Wolverine | lo strano endorsement di Sandra Bullock | Vi prego | ingaggiate Daniel Radcliffe | non Hugh Jackman!

(Di giovedì 23 febbraio 2023)era convinta che la co-starsarebbe stato ilperfetto e ha cercato di perorare la sua causa lanciano un accorato appello ai Marvel Studios. Sarebbe difficile per i fan diimmaginare qualcun altro nel ruolo al postoJackman. Tuttavia,pensava chesarebbe stato perfetto per essere il prossimo Logan tanto da lanciare un accoratopubblico per convincere i Mavrel Studios a ingaggiare la sua co-star. Dopo la sua ultima apparizione nel film del 2017, Logan - TheJackman aveva annunciato l'addio al personaggio per sopraggiunti limiti di età. A ...

Nonostante vi sia la parola "Distruggi", Yondu può rimuovere Colosso eliberamente. - ... - Sakaar interagisce in modocon carte come Tempesta e Wave e ciò è dovuto al fatto che scopre ...

Dopo la sua ultima apparizione nel film del 2017, Logan - The Wolverine, Hugh Jackman aveva annunciato l'addio al personaggio per sopraggiunti limiti di età. A settembre 2022 ha, però, annunciato il ...Il Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds entra ufficialmente nel Marvel Cinematic Universe con Deadpool 3, attesa avventura in cui al fianco di Wade Wilson vedremo anche il Wolverine ...