WhatsApp, ci siamo: in arrivo la possibilità di modificare i messaggi inviati (Di giovedì 23 febbraio 2023) La funzionalità, tanto attesa dagli utilizzatori della popolare app di messaggistica, sarebbe in via di sviluippo dal team di WhatsApp. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 23 febbraio 2023) La funzionalità, tanto attesa dagli utilizzatori della popolare app distica, sarebbe in via di sviluippo dal team di. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tommoxcliff : @Dominik_G_Cua @giuggiolatop @SpacePinguina Guarda se può consolarti la chat è andata avanti solo per qualche giorn… - MafaldaraS : Siamo in un whatsapp down per caso? Ho spedito un messaggio a mia mamma quasi 10 minuti fa e ancora non lo ha ricevuto ?? - elpepito_78 : @SerenoSteno @FioriFlavio @lagattasbotta @LaBombetta76 Siamo messi male con la conoscenza della nostra storia. Vi a… - Alerroth : @FASTWEB Siamo arrivati al traguardo dei 50 giorni per un trasloco senza alcuna comunicazione chiara, chiedo suppo… - ScoriaBorghesia : @rinnegatto Anche se lo dice male, riempire di foto i social con foto di bambini, soprattutto piccoli, è una barbar… -