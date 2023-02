Welcome To Derry | la serie prequel di IT è stata ordinata da HBO Max

(Di giovedì 23 febbraio 2023) HBO Max ha annunciato di aver ordinato la produzione ditoideata comedei film di IT diretti da Andy Muschietti.todei film di IT da tempo in fase di sviluppo, ha ottenuto da parte di HBO Max il via libera alla produzione. Il progetto potrà contare sul contributo di Andy Muschietti, già regista dei film ispirati all'opera di Stephen King, che sarà coinvolto come produttore esecutivo e regista di alcune puntate. La storia raccontata inTodovrebbe essere ambientata negli anni '60 ed esplorerà le origini della maledizione che ha tormentato la cittadina del Maine per i successivi 27 anni. Negli episodidi It si affronteranno ...

Welcome to Derry, serie prequel dei film di IT da tempo in fase di sviluppo, ha ottenuto da parte di HBO Max il via libera alla produzione. Il progetto potrà contare sul contributo di Andy Muschietti,

