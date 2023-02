Wang Yi: Soluzione politica per l’Ucraina, la Cina pubblicherà un documento chiave (Di giovedì 23 febbraio 2023) La Cina pubblichera’ un “documento chiave” per incoraggiare la Russia e l’Ucraina a tornare al tavolo dei negoziati. Lo ha annunciato Wang Yi, direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), in una conferenza stampa tenuta oggi a conclusione del viaggio europeo che ha toccato Francia, Italia, Germania, Ungheria e Russia. “La Cina pubblichera’ un documento sulle soluzioni politiche alla crisi ucraina, ribadira’ le posizioni cinesi includendo le ragionevoli preoccupazioni di vari Paesi e fara’ del suo meglio per arrivare a un massimo comun divisore nella comunita’ internazionale”, ha dichiarato Wang. Il capo della diplomazia cinese, che nel suo viaggio ha fatto tappa a Monaco per la Conferenza sulla sicurezza ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Lapubblichera’ un “” per incoraggiare la Russia ea tornare al tavolo dei negoziati. Lo ha annunciatoYi, direttore della commissione Esteri del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc), in una conferenza stampa tenuta oggi a conclusione del viaggio europeo che ha toccato Francia, Italia, Germania, Ungheria e Russia. “Lapubblichera’ unsulle soluzioni politiche alla crisi ucraina, ribadira’ le posizioni cinesi includendo le ragionevoli preoccupazioni di vari Paesi e fara’ del suo meglio per arrivare a un massimo comun divisore nella comunita’ internazionale”, ha dichiarato. Il capo della diplomazia cinese, che nel suo viaggio ha fatto tappa a Monaco per la Conferenza sulla sicurezza ...

