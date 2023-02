Wanda Nara, la stoccata a Belen Rodriguez: “Nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belen” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non è passata inosservata la frecciatina di Wanda Nara alla connazionale Belen Rodriguez durante la sua intervista a Belve. La moglie e agente di Mauro Icardi è stata infatti ospite di Francesca Fagnani e, nel corso della chiacchierata, ha tenuto a sottolineare che nel loro Paese d’origine, l’Argentina, Belen non è affatto popolare come in Italia. “Io argentina come Belen?”, ha chiosato Wanda Nara. “Senza offesa, nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Belen“, ha detto alla giornalista. Al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non è passata inosservata la frecciatina dialla connazionaledurante la sua intervista a Belve. La moglie e agente di Mauro Icardi è stata infatti ospite di Francesca Fagnani e, nel corso della chiacchierata, ha tenuto a sottolineare che nel lorod’origine, l’Argentina,non è affatto popolare come in Italia. “Io argentina come?”, ha chiosato. “Senza offesa, nel miochiio, ma nonchi sia la“, ha detto alla giornalista. Al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - FQMagazineit : Wanda Nara, la stoccata a Belen Rodriguez: “Nel mio Paese sanno bene chi sono io, ma non sanno chi sia la vostra Be… - Michele12243224 : RT @FRAGOLA1986: Wanda nara 36 anni Alta 1.68 5 figliiii cinqueee Questa è bona pure quando dorme Bella ricca, modella, procuratrice, impre… - infoitsport : Wanda Nara: 'Icardi via per soldi, grazie a lui l'Inter ha costruito uno squadrone' - infoitsport : Mercato Juve, Wanda Nara racconta il retroscena su Icardi -