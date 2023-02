Wanda Nara e Belen Rodriguez, stoccata a Belve: «Lei in Argentina non ha fatto niente, io lavoro da quando sono piccola» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Wanda Nara è stata una degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani. La showgirl, che negli ultimi mesi è stata al centro di vari gossip, ha parlato del suo matrimonio con Mauro Icardi, dei suoi progetti lavorativi e della sua vita in Argentina. A proposito di Argentina, Wanda ha anche lanciato una frecciatina a una sua celebre conterranea: Belen Rodriguez. L’intervista di Wanda Nara Durante la sua intervista a Belve, Wanda Nara ha fatto riferimento anche a Belen Rodriguez: «Belen mi pare sia venuta qua in Italia da ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 23 febbraio 2023)è stata una degli ospiti della prima puntata della nuova stagione di, il programma condotto da Francesca Fagnani. La showgirl, che negli ultimi mesi è stata al centro di vari gossip, ha parlato del suo matrimonio con Mauro Icardi, dei suoi progetti lavorativi e della sua vita in. A proposito diha anche lanciato una frecciatina a una sua celebre conterranea:. L’intervista diDurante la sua intervista ahariferimento anche a: «mi pare sia venuta qua in Italia da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : 'La belvitudine accompagnerà tutte le interviste per raccontare al meglio il personaggio. Ospiti della prima serata… - Tag43_ita : Tiki Tag Come è riuscita Francesca Fagnani a portare Wanda Nara a Belve? A Milano dicono che il merito sia di Ment… - Luxgraph : Wanda Nara, il regalo di Icardi e la rivelazione: 'Ci dormo' - sassari68 : @laMasthra Ha detto 'mi piacerebbe'. Anche a me piacerebbe fare sesso con Wanda Nara. - fanpage : Il regalo di Icardi a Wanda Nara è un oggetto di culto che possiedono in pochi -