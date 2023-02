VOTI&STATS – Inter Porto, Calhanoglu è il direttore d’orchestra (Di giovedì 23 febbraio 2023) Inter Porto, il direttore d’orchestra nerazzurro è Hakan Calhanoglu: i voti ricevuti dopo il match di ieri dal turco Straordinario, ottimo, bene ma non benissimo. Con una forzatura potremmo riassumere la partita di Hakan Calhanoglu in Inter-Porto secondo le Interpretazioni odierne su 3 quotidiani scelti tra i tanti in edicola. La Gazzetta dello Sport è entusiasta della prestazione del turco, Tuttosport è più che convinto, il Corriere della Sera apprezza ma con una buona dose di moderazione. Prima di addentrarci nei giudizi, andiamo a scoprire come quest’anno in Champions League il ventinovenne agisca, visto che con l’assenza di Brozovic è lui a Interpretare funzioni registiche. Come si evince dalle zone nelle ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 febbraio 2023), ilnerazzurro è Hakan: i voti ricevuti dopo il match di ieri dal turco Straordinario, ottimo, bene ma non benissimo. Con una forzatura potremmo riassumere la partita di Hakaninsecondo lepretazioni odierne su 3 quotidiani scelti tra i tanti in edicola. La Gazzetta dello Sport è entusiasta della prestazione del turco, Tuttosport è più che convinto, il Corriere della Sera apprezza ma con una buona dose di moderazione. Prima di addentrarci nei giudizi, andiamo a scoprire come quest’anno in Champions League il ventinovenne agisca, visto che con l’assenza di Brozovic è lui apretare funzioni registiche. Come si evince dalle zone nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UnoFRAtanti : La cosa grave è che zelensky in conferenza con la Meloni, si è permesso di attaccare Berlusconi, un alleato di gove… - ferrazza : Quando le opposizioni dicono che il fascismo non esiste più, lo fanno per calcolo elettorale, perché sostenerlo par… - borghi_claudio : E anche oggi nella votazione in parlamento europeo sulla FOLLIA dello stop alle auto non elettriche gli italiani so… - Milly12997622 : @GrandeFratello La donna del capo. Si è sempre parata e continua a pararsi usufruendo anche dei voti di Tavazzi - ansiacostantee : Meno polemiche, e più voti ?? #donnalisi -