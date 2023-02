Von der Leyen “Putin nega all' Ucraina il diritto di esistere”

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) PALERMO (ITALPRESS) – “Domani sarà il primo anniversario della brutale invasione russa dell'. Visto dalla Sicilia, questo può sembrare un conflitto lontano. Non lo è. I giovani ucraini condividono esattamente gli stessi desideri di tutti i giovani europei, come voi. Vogliono essere indipendenti e padroni del proprio futuro. Vogliono vivere in un paese democratico che dia libertà. Libertà di parola, libertà di pensiero, libertà di movimento”. Così il presidente della Commissione Europea, Ursula von der, durante il suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Palermo, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.“Ecco perchè i giovani ucraini si sono avvolti nelle bandiere europee e sono scesi in piazza, nel lontano 2014. Ma per reazione,ha invaso il loro ...