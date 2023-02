Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Sul diniego all’audizione pubblica di Ursula Von Der Leyen, qui la mia risposta a @byoblu - ale_dibattista : Avete letto attentamente le parole di Stoltenberg, della von der Leyen, di Borrell e del premier britannico Sunak?… - GiovaQuez : Orsini: 'Biden ha molta più paura della Russia di quanta Putin ne abbia degli Usa. Von der Leyen è una politica di… - Lasiciliaweb : Von der Leyen agli studenti: 'Rendete bedda la Sicilia' La presidente commissione Ue all'inaugurazione dell'anno ac… - LucaStanisci : RT @Agenzia_Ansa: von der Leyen: 'È questo a darmi fiducia: voi, i giovani siciliani, il vostro entusiasmo. Il vostro talento e la vostra p… -

... che ha anche giocato su entrambi i lati del campo, firmando nuovi accordi sul gas con il presidente della Commissione europea UrsulaLeyen, ma aumentando anche le esportazioni verso la ...Lo ha detto UrsulaLeyen parlando all'università di Palermo". È proprio in questo spirito che abbiamo proposto il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Ognuno di noi deve fare la propria ...

Palermo, von der Leyen rende omaggio a Falcone. Oggi con Mattarella all'università per incontrare gli studenti La Repubblica

Von der Leyen a Palermo, omaggio a Falcone e alle vittime di mafia Giornale di Sicilia

Von der Leyen, 'nell'ora più buia Ue ha trovato forza' - Ultima Ora Agenzia ANSA

Von der Leyen a Palermo, deposta una corona di fiori alla stele di Capaci: battesimo europeo per l'università PalermoToday

Von der Leyen a Palermo, il rettore: invitata con una lettera - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

E ha attaccato i principi della democrazia". Così la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen all'inaugurazione dell'anno accademico a Palermo, sottolineando che l'Unione è determinata a ...Per Ursula von der Leyen, "la Sicilia può diventare una potenza dell'energia pulita per l'Europa". Secondo la presidente della Commissione Ue, "non solo quest'isola ha sole e vento in abbondanza: ha ...