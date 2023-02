Von der Leyen a Palermo | ' nell' ora più buia l' Ue ha trovato la forza'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Sul diniego all’audizione pubblica di Ursula Von Der Leyen, qui la mia risposta a @byoblu - GiovaQuez : Orsini: 'Biden ha molta più paura della Russia di quanta Putin ne abbia degli Usa. Von der Leyen è una politica di… - ale_dibattista : Avete letto attentamente le parole di Stoltenberg, della von der Leyen, di Borrell e del premier britannico Sunak?… - Agenzia_Ansa : A Palermo Mattarella incontra Ursula von der Leyen. Stretta di mano tra il capo dello Stato e la presidente della C… - iconanews : Mattarella-Von der Leyen, visione comune su Ucraina,gas,migranti -

Soddisfazione e' stata espressa dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dalla presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, per la riduzione del prezzo del gas e per la spinta comune per sviluppare energie rinnovabili, nel corso della colazione di lavoro a Palermo svoltasi in un clima, viene riferito, molto ...lo ha detto la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Palermo. "Quando Putin ha cominciato a preparare l'invasione ...

Università degli Studi di Palermo: Mattarella e von der Leyen alla cerimonia d'inaugurazione dell'Anno Accademico Agenzia ANSA

Von der Leyen a Palermo, deposta una corona di fiori alla stele di Capaci: battesimo europeo per l'università PalermoToday

Von der Leyen: Sicilia pivot strategico Ue per l'energia TGCOM

VIDEO | Il grido di pace di Ursula von der Leyen dall'università di Palermo: "Libertà per l'Ucraina" PalermoToday

La presidente Ursula Von der Leyen a Capaci per rendere omaggio a Falcone e alle vittime della mafia Il Fatto Quotidiano

Oggi una nuova generazione porta avanti le sue idee. Così la presidente della Commissione europea, Ursula Von Der Leyen, su Twitter dopo avere reso omaggio ieri sera, davanti alla stele di Capaci, a ...Durante l'inseguimento, anziché fermarsi prima del passaggio a livello, accelerano fino a sfiorare i 200 km/h. Il volo e la fuga ...