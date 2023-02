Von der Leyen a Palermo | “Nell’ora più buia l’Ue ha trovato forza”

(Di giovedì 23 febbraio 2023)– “Spesso èpiùche troviamo la nostrainteriore. È ciò che sta accadendo nella nostra Unione. Le prove di questi tre anni sono probabilmente le più difficili mai affrontate dall’Europa. Prima la pandemia e le sue ripercussioni economiche, poi la guerra e l’impennata del costo della vita. Ma queste crisi L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Nuovo quadro temporaneo Ue su aiuti di Stato per transizione green Ministri Martina e Calenda firmano decreti per riso e pasta su origine etichetta L’Unione europea aiuterà l’Italia Turchia, lascia senza sedia la Von DerPranzo di Sardara: mezzo di distrazione di massa. I problemi sono altri! Ok Pnrr Polonia: Von der ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Sul diniego all’audizione pubblica di Ursula Von Der Leyen, qui la mia risposta a @byoblu - ale_dibattista : Avete letto attentamente le parole di Stoltenberg, della von der Leyen, di Borrell e del premier britannico Sunak?… - GiovaQuez : Orsini: 'Biden ha molta più paura della Russia di quanta Putin ne abbia degli Usa. Von der Leyen è una politica di… - koljan88 : RT @wuminchia: ma è normale che la Von Der Leyen, la maggior parte dei parlamentati europei e nazionali, magistrati e giornalisti di front… - aluccia98 : RT @Geopoliticainfo: ????Ursula von der Leyen: 'La #Sicilia può diventare una potenza dell'energia pulita per l'Europa. Ha sole e vento in ab… -

Lo ha detto UrsulaLeyen, presidente della Commissione Europea, nel suo intervento alla inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' di Palermo, ricordando che "abbiamo chiamato il ...Lo ha detto UrsulaLeyen, presidente della Commissione Europea, nel suo intervento alla inaugurazione dell'anno accademico dell'Universita' di Palermo. "E - ha aggiunto - dobbiamo cooperare a ...

Università degli Studi di Palermo: Mattarella e von der Leyen alla cerimonia d'inaugurazione dell'Anno Accademico Agenzia ANSA

Von der Leyen a Palermo, deposta una corona di fiori alla stele di Capaci: battesimo europeo per l'università PalermoToday

Von der Leyen e la mano tesa all’Italia: “Sui migranti serve una risposta europea”. E poi invita a usare bene… La Stampa

Von der Leyen a Palermo, omaggio a Falcone e alle vittime di mafia Giornale di Sicilia

Von der Leyen: "Putin vuole negare all'Ucraina il diritto di esistere" La Repubblica

