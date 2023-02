Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Sul diniego all’audizione pubblica di Ursula Von Der Leyen, qui la mia risposta a @byoblu - ale_dibattista : Avete letto attentamente le parole di Stoltenberg, della von der Leyen, di Borrell e del premier britannico Sunak?… - GiovaQuez : Orsini: 'Biden ha molta più paura della Russia di quanta Putin ne abbia degli Usa. Von der Leyen è una politica di… - LiberataItalia : RT @BrunaB_HLVS: Cosa ci fa ursula von der Leyen alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico dell'università degli studi di Palermo… - Italpress : Ue, Galvagno “Orgogliosi per la visita di Von der Leyen in Sicilia” -

La presidente della Commissione europea UrsulaLeyen è a Palermo per la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2022 - 2023 dell'Università degli Studi di Palermo. Il magnifico rettore Massimo Midiri ha raccontato ad askanews come ...La presidente della Commissione Ue: 'Mi impegnerò al massimo. Modello siciliano da sostenere'. Risposta europea passa per più ...

Palermo, von der Leyen rende omaggio a Falcone. Oggi con Mattarella all'università per incontrare gli studenti La Repubblica

Von der Leyen a Palermo, omaggio a Falcone e alle vittime di mafia Giornale di Sicilia

Von der Leyen a Palermo, il rettore: invitata con una lettera - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Von der Leyen a Capaci, rende omaggio a vittime strage mafia Agenzia ANSA

Von der Leyen a Palermo, deposta una corona di fiori alla stele di Capaci: battesimo europeo per l'università PalermoToday

Pressemitteilung vom 23.02.2023 Die Beauftragte des Senats für Integration, Arbeit und Soziales teilt mit: Seit dem 24. Februar 2022 sind 380.000 Geflüchtete aus der Ukraine in Berlin angekommen. Die ...Pressemitteilung vom 23.02.2023 Das Land Berlin verleiht im Jahr 2023 erstmalig den Lightweight Innovation Award. Der von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe ausgelobte Preis sol ...