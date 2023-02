"Volevo morire con lei". Lo straziante ricordo di Lino Banfi per la moglie

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo la morte dellasi è chiuso in un doloroso silenzio. Mesi fa raccontò dell'ultimo desiderio dellaLucia: "Andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... babydybss : un mese fa il piantarello su quel marciapiede che alla fine è stato utile ma io comunque volevo morire # real,, anc… - esauritapro : @mughetto17 Si l'ha detto, volevo dire gioco in cui ha giocato Punzo perché mi fece morire dal ridere - harryssimo : @itsonly_vic @outsidefrey IO SI VOLEVO MORIRE - SBorsci : Sulle primarie del PD la cosa che mi rattrista, di un evento che altrimenti ho sempre ritenuto molto bello, è che h… -

... "approfittarne per dirti una cosa, che è tanto tempo che tidire ma non ho mai ... il cantante e la figlia hanno duettato sulle note di Il tempo die Ancora tu , con Aurora che ha ...Gaetano si sacrifica sapendo che non c'è un'altra via d'uscita e, per questo, sceglie di". ... Perché proprio la Divina Commedia "Mi piaceva molto sentirla leggere, eimparare a farlo ...

Lino Banfi, la malattia della moglie Lucia Zagaria e l'ultima richiesta: «Voglio morire insieme a te» leggo.it

Sopravvissuto 20 ore sotto la neve, Carluccio Sartori: Non volevo ... Fanpage.it

Salvo dopo 20 ore passate sepolto nella neve: "Non volevo morire ... Alto Adige

Vivo dopo 20 ore sotto la neve, lo scialpinista veneto racconta: «Non volevo morire, la notte è stata tremenda ilgazzettino.it

Cospito è pronto a morire ma fa sapere: “Io voglio vivere” Il Riformista

Se avesse potuto scegliere, Lino avrebbe voluto morire con lei per non soffrire. Lo aveva detto alla Toffanin e lo aveva ripetuto in un'intervista al magazine 7, quando aveva raccontato di essere ...