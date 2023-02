"Vogliamo incontrare la Cina". Zelensky apre al negoziato di pace (Di giovedì 23 febbraio 2023) Spiragli di pace nei rapporti tra Cremlino e Ucraina. La Cina sta facendo di tutto per inaugurare un percorso di pace con Putin e Kiev lancia messaggi di apertura al dialogo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha reso noto di non aver ancora esaminato il piano di pace cinese ma che vedrebbe con favore un incontro tra Ucraina e Cina. Lo riferisce l'agenzia Reuters. «Vorremmo incontrare la Cina - ha detto durante una conferenza stampa a Kiev, organizzata dopo la visita del premier spagnolo Pedro Sanchez alla vigilia del primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina - Riguardo al piano di pace della Cina io conosco le linee essenziali, i nostri diplomatici si sono riuniti con quelli cinesi che hanno detto di ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Spiragli dinei rapporti tra Cremlino e Ucraina. Lasta facendo di tutto per inaugurare un percorso dicon Putin e Kiev lancia messaggi di apertura al dialogo. Il presidente ucraino Volodymyrha reso noto di non aver ancora esaminato il piano dicinese ma che vedrebbe con favore un incontro tra Ucraina e. Lo riferisce l'agenzia Reuters. «Vorremmola- ha detto durante una conferenza stampa a Kiev, organizzata dopo la visita del premier spagnolo Pedro Sanchez alla vigilia del primo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina - Riguardo al piano didellaio conosco le linee essenziali, i nostri diplomatici si sono riuniti con quelli cinesi che hanno detto di ...

