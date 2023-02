“Vive solo, non ride mai, non risponde alle domande cretine”. Sembra Spalletti, era Ottavio Bianchi (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Vive solo, ha preferito far rimanere la sua famiglia altrove in generale si tiene lontano dalla città parla spesso di attacchi che vengono fatti alla sua squadra e ai suoi giocatori, li difende sempre e comunque, ha fatto sì che ognuno di loro si potesse fidare dell’altro.” “Da qualche parte ho un ritaglio di giornale dell’agosto scorso, con le previsioni dei quindici tecnici di serie A, quindici perché io non avevo voluto rispondere, come al solito, sulle percentuali-scudetto: il Napoli era al quinto posto. I miei colleghi avevano ragione a metterci in quella posizione, di più in teoria noi non valevamo o meglio c’ erano squadre più forti di noi sulla carta.” “Lo chiamano lo scorbutico, l’uomo che non ride mai”. Sembrano tutte frasi attuali, frasi che abbiamo ascoltato in settimana, riferite a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) “, ha preferito far rimanere la sua famiglia altrove in generale si tiene lontano dalla città parla spesso di attacchi che vengono fatti alla sua squadra e ai suoi giocatori, li difende sempre e comunque, ha fatto sì che ognuno di loro si potesse fidare dell’altro.” “Da qualche parte ho un ritaglio di giornale dell’agosto scorso, con le previsioni dei quindici tecnici di serie A, quindici perché io non avevo volutore, come al solito, sulle percentuali-scudetto: il Napoli era al quinto posto. I miei colleghi avevano ragione a metterci in quella posizione, di più in teoria noi non valevamo o meglio c’ erano squadre più forti di noi sulla carta.” “Lo chiamano lo scorbutico, l’uomo che nonmai”.no tutte frasi attuali, frasi che abbiamo ascoltato in settimana, riferite a ...

