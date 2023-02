"Viva le foibe". Pure i dem in piazza con titini e anarchici (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il silenzio del Partito democratico sul vergognoso corteo di Firenze non sorprende: in mezzo c'erano anche i dem, tra cori pro Tito e volantini per Cospito Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il silenzio del Partito democratico sul vergognoso corteo di Firenze non sorprende: in mezzo c'erano anche i dem, tra cori pro Tito e volantini per Cospito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Corteo antifascista a #Firenze Cori dei manifestanti: 'Meloni fascista, sei la prima della lista'. E poi: 'viva le… - FrancescoCicch8 : @PBalabam Bandiere dell’Urss e della Jugoslavia comunista, minacce contro il premier “Meloni fascista, sei la prima… - twalso : RT @Gilmerdo: Gente in testa al corteo che urlava viva le foibe. Per fortuna non conosco personalmente nessuno dei miei concittadini che si… - CostanzoDV : RT @SecolodItalia1: “Viva Tito, fascisti nelle foibe”: cori infami al corteo di Firenze. L’Unione istriani pronta a querelare - ScarlettC777 : RT @twalso: Fatemi capire: quindi #Giannini e #LaStampa non prendono le distanze da chi gridava “viva le foibe” e minacciava laMeloni?? -