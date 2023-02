Vite al limite, Lacey e Mercedes come stanno oggi? Quanto pesavano e quanto pesano? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Vite al limite, Lacey e Mercedes le due pazienti del famoso Dr. Now come stanno oggi? Il loro percorso è stato uno dei più seguiti del programma e di certo non facile. Adesso però, a distanza di un pò di tempo, quanto pesano? Sono riuscite ad ottenere dei grandi risultati? Vite al limite, Lacey come sta oggi e come è andato il suo percorso Piuttosto singolare la storia di Lacey, una donna che ha sviluppato un disturbo alimentare che l’ha portata purtroppo ad accumulare troppi chili che non le hanno più permesso di lavorare. Anche in amore sembra che la giovane non abbia avuto molta fortuna, visto che ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 23 febbraio 2023)alle due pazienti del famoso Dr. Now? Il loro percorso è stato uno dei più seguiti del programma e di certo non facile. Adesso però, a distanza di un pò di tempo,? Sono riuscite ad ottenere dei grandi risultati?alstaè andato il suo percorso Piuttosto singolare la storia di, una donna che ha sviluppato un disturbo alimentare che l’ha portata purtroppo ad accumulare troppi chili che non le hanno più permesso di lavorare. Anche in amore sembra che la giovane non abbia avuto molta fortuna, visto che ...

