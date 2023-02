Virus: perché i pipistrelli che ne sono portatori non si ammalano? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per la prima volta sono state ottenute cellule staminali pluripotenti di pipistrello. Ci permetteranno di studiare i meccanismi grazie ai quali questi mammiferi sono così longevi e resistenti Leggi su wired (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per la prima voltastate ottenute cellule staminali pluripotenti di pipistrello. Ci permetteranno di studiare i meccanismi grazie ai quali questi mammifericosì longevi e resistenti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Francesco150250 : @aterranegra @ladyonorato Lo hai detto tu, proprio perchè è un virus molto diverso e che muta continuamente,per il… - ItaliaStartUp_ : Virus: perché i pipistrelli che ne sono portatori non si ammalano? - pelirroja2731 : RT @Fe_li79: Oggi vi mando un 'sorriso virus' con la speranza che contagi tutti e spazzi via tutto il marcio che da troppo tempo circola q… - MiriamLuigia : RT @Fe_li79: Oggi vi mando un 'sorriso virus' con la speranza che contagi tutti e spazzi via tutto il marcio che da troppo tempo circola q… - NoriGallo : RT @Fe_li79: Oggi vi mando un 'sorriso virus' con la speranza che contagi tutti e spazzi via tutto il marcio che da troppo tempo circola q… -