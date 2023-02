Virtus Francavilla | spari contro l’auto del tecnico Antonio Calabro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Virtus Francavilla, spari contro l'auto dell'allenatore Calabro - DiMarzio : #SerieC I Il messaggio del presidente della @LegaProOfficial #Marani ?? - sportli26181512 : Virtus Francavilla, spari contro auto del tecnico Calabro: La vettura dell'allenatore del club pugliese, è stata co… - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Bari Lecce, fucilate contro l’auto dell’allenatore del Virtus Francavilla - infoitsport : Virtus Francavilla, spari contro l’auto di Calabro: non ci sono feriti -

Ad essere preso di mira è stato l'allenatore della, squadra brindisina che milita in Serie C, Antonio Calabro. L'uomo abita a Melendugno e in mattinata ha realizzato quello che era ...... spari contro l'auto dell'allenatore dellaCronaca Ricerca per: Home Sport Lecce, Umtiti in gruppo: domani la rifinitura Lecce, Umtiti in gruppo: domani la rifinitura 23/02/2023 - ...

Avellino-Virtus Francavilla, ecco chi dirigerà l'incontro BrindisiReport

Avellino - Virtus Francavilla: stop anticipato sabato per il mercato bisettimanale Virgilio

Virtus Francavilla, in tre pronti al rientro TuttoAvellino.it

Avellino: testa alla Virtus Francavilla. Colpo di scena a Foggia Ottopagine

Grave episodio di cronaca avvenuto a Melendugno (Lecce). L'automobile di Antonio Calabro, tecnico della Virtus Francavilla è stata colpita dai proiettili sparati da ignoti durante la notte. L'episodio ...Episodio spaventoso e vile occorso in nottata al tecnico della Virtus Francavilla (ex squadra dell'attaccante dello Spezia M'Bla Nzola, attualmente dodicesima nel girone C di Serie C) Antonio Calabro, ...