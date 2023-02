Violenze, l’appello di Alemanno ai giovani di destra e sinistra: “Mai più anni di piombo” (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Sono rimasto profondamente colpito dal fatto che i collettivi studenteschi antifascisti, oltre a imbrattare numerose sedi di organizzazioni giovanili di destra, sono giunti a profanare luoghi della memoria di militanti di destra uccisi durante gli anni di piombo”. Così Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma. La condanna di Alemanno: non c’è pace per quei ragazzi “Non c’è pace per questi ragazzi uccisi e per i loro amici e familiari. Che non hanno avuto giustizia con la condanna dei colpevoli. Altri giovani, quasi mezzo secolo dopo, continuano i riti dell’odio e della violenza. Cercando di provocare reazioni uguali e contrarie per resuscitare una faida ideologica che si sperava fosse stata superata definitivamente”. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Sono rimasto profondamente colpito dal fatto che i collettivi studenteschi antifascisti, oltre a imbrattare numerose sedi di organizzazionili di, sono giunti a profanare luoghi della memoria di militanti diuccisi durante glidi”. Così Gi, ex sindaco di Roma. La condanna di: non c’è pace per quei ragazzi “Non c’è pace per questi ragazzi uccisi e per i loro amici e familiari. Che non hanno avuto giustizia con la condanna dei colpevoli. Altri, quasi mezzo secolo dopo, continuano i riti dell’odio e della violenza. Cercando di provocare reazioni uguali e contrarie per resuscitare una faida ideologica che si sperava fosse stata superata definitivamente”. ...

