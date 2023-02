Violazione delle norme sulla tutela dei minori e sulla pubblicità occulta”: l’Agcom valuta istruttoria su Fedez e Chiara Ferragni a Sanremo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è conclusa con un nulla di fatto la lunga seduta del consiglio dell’Agcom tenutasi mercoledì 22 febbraio. Tema del giorno, neanche a dirlo, il Festival di Sanremo. Nel dettaglio, l’Autorità per le Comunicazioni ha affrontato, in linea generale, alcuni degli episodi chiave della 73esima edizione della kermesse. Sotto la lente, le possibili violazioni delle norme legate alla pubblicità occulta di profili social su Instagram, in particolare quelli di Chiara Ferragni e dello stesso Amadeus, aperto in diretta dall’imprenditrice digitale durante la prima serata del festival e arrivato in pochi giorni a quota 1,8 milioni di follower. Attenzione puntata anche sulle norme relative alla tutela dei minori per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è conclusa con un nulla di fatto la lunga seduta del consiglio deltenutasi mercoledì 22 febbraio. Tema del giorno, neanche a dirlo, il Festival di. Nel dettaglio, l’Autorità per le Comunicazioni ha affrontato, in linea generale, alcuni degli episodi chiave della 73esima edizione della kermesse. Sotto la lente, le possibili violazionilegate alladi profili social su Instagram, in particolare quelli die dello stesso Amadeus, aperto in diretta dall’imprenditrice digitale durante la prima serata del festival e arrivato in pochi giorni a quota 1,8 milioni di follower. Attenzione puntata anche sullerelative alladeiper ...

