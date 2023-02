Villa San Giovanni. Tra correnti e pesci abissali Punta Pezzo è un laboratorio a cielo aperto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Biodiversità da valorizzare e potenzialità ecoturistiche da sfruttare tenendo conto dei “novel food” e della “nutraceutica del food” innovativa. Tra forti correnti, vortici, delfini e pesci abissali, il mare di fronte Punta Pezzo di Villa San Giovanni (RC) continua a offrire sorprese e a rivelarsi un laboratorio a cielo aperto di biologia marina e di biodiversità. In attesa del prossimo “Abyss Day” del 21 marzo 2023, il dott. Angelo Vazzana fondatore del Museo di Biologia Marina e Paleontologia di Reggio Calabria e studioso dell’idrodinamismo dello Stretto e il dott. Rosario Previtera dell’Associazione ambientalista “Save Your Globe” e Manager della transizione ecologica, insieme ad altri appassionati e studiosi, hanno ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 23 febbraio 2023) Biodiversità da valorizzare e potenzialità ecoturistiche da sfruttare tenendo conto dei “novel food” e della “nutraceutica del food” innovativa. Tra forti, vortici, delfini e, il mare di frontediSan(RC) continua a offrire sorprese e a rivelarsi undi biologia marina e di biodiversità. In attesa del prossimo “Abyss Day” del 21 marzo 2023, il dott. Angelo Vazzana fondatore del Museo di Biologia Marina e Paleontologia di Reggio Calabria e studioso dell’idrodinamismo dello Stretto e il dott. Rosario Previtera dell’Associazione ambientalista “Save Your Globe” e Manager della transizione ecologica, insieme ad altri appassionati e studiosi, hanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Manfred43109337 : @fratotolo2 @PBerizzi Ma dove era il prode Berizzi ,difensore degli oppressi , quando io non potevo prendere il caf… - patty65g : RT @fiane: A fine giugno, probabilmente per San Vigilio, torneremo a visitare la villa romana di via Rosmini, con i suoi mosaici, le piccol… - fiane : A fine giugno, probabilmente per San Vigilio, torneremo a visitare la villa romana di via Rosmini, con i suoi mosai… - IlTirrenoPisa : Dimore da favola - Yourbestfrndema : Breve storia a cui sei libero di non credere: quando facevo praticantato, ho cagato in tutti e sette i cessi della… -