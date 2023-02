Villa Literno | maxi sequestro | imprenditori vicini al narcos Imperiale

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Erano coinvolti anche loro nelle operazioni di trasporto e occultamento di cocaina in Australia e in altri Paesi, guidate dal narcotrafficante Raffaele, arrestato nei mesi scorsi a Dubai. Per questo motivo, la Guardia di Finanza di Napoli e Caserta ha eseguito unper oltre 52 milioni di euro nei confronti di Giovanni (ex L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.