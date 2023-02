Vietri e Toscano FdI | “Amiu | urge convocare i sindacati”

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sin dall’insediamento dell’amministrazione comunale il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia è tornato a chiedere trasparenza sulla gestione delle società partecipate ed in particolare sull’. Probabilmente distratti da apparizioni farlocche ovunque tese a narrare una realtà cittadina in costante evoluzione di cui non vi è riscontro ai più, senza mai un contraddittorio pubblico con le opposizioni, i nostri amministratori hanno certamente sottovalutato, o volontariamente affrontato in maniera inappropriata, le questioni riguardanti la condizione economica aziendale, la qualità dei servizi e le problematiche concernenti i lavoratori da noi poste; tutte questioni che oggi emergono in modo più che preoccupante. Continuando in questo percorso, necessario ad individuare le responsabilità di tale situazione e ovviamente le migliori soluzioni possibili, Fratelli d’Italia ...