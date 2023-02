VIDEO – Onana chiarisce: «Dzeko? Tensione della partita, vi spiego» (Di giovedì 23 febbraio 2023) André Onana, protagonista con tre parate decisive in Inter-Porto 1-0, su Sky Sport dopo la partita si è preso i meriti degli opinionisti in studio e chiarito immediatamente quanto successo in campo tra lui e l’attaccante nerazzurro Edin Dzeko. Il portiere ha giustamente normalizzato la discussione in campo dato che sono cose che possono succedere, ma finisce tutto lì (vedi QUI la trascrizione). NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri VIDEO sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) André, protagonista con tre parate decisive in Inter-Porto 1-0, su Sky Sport dopo lasi è preso i meriti degli opinionisti in studio e chiarito immediatamente quanto successo in campo tra lui e l’attaccante nerazzurro Edin. Il portiere ha giustamente normalizzato la discussione in campo dato che sono cose che possono succedere, ma finisce tutto lì (vedi QUI la trascrizione). NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi Inter-News.it (clicca qui) Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto ...

