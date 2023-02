VIDEO – Mourinho | «Inter-Porto parte della mia vita! Cambiasso un collega…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Josévistato da Sky Sport ha parlato diche hanno rappresentato gransua carriera. Il tecnicoghese in collegamento con gli studi dell’emittente televisivo ha anche speso parole al miele per l’ex nerazzurro Esteban, che vedrebbe benissimo nei panni di allenatore (QUI la trascrizione) NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi-News.it (clicca qui)-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, ...