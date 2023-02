Video | lite tra Onana e Dzeko in Inter - Porto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? Lo scontro a Quarta Repubblica. @Capezzone non ci sta (VIDEO) ?? #Cospito #Capezzone #41bis - Antonel45sck : RT @MoHope97: Nino non può parlare della lite vs Girella con Antonella o Martina, lei invece può parlarne con Oriella, Edobau e Disonesto.… - LallaBabi70 : RT @MoHope97: Nino non può parlare della lite vs Girella con Antonella o Martina, lei invece può parlarne con Oriella, Edobau e Disonesto.… - sportli26181512 : Inter-Porto: la lite tra Onana e Dzeko durante l'andata degli ottavi di Champions. VIDEO: A metà primo tempo, acces… - CalcioWeb : #InterPorto Onana e #Dzeko litigano in campo -

Dopo il litigio tra Barella e Lukaku in Sampdoria - Inter, durante la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto è toccato ...... si sono scambiati dei paroloni a debita distanza come si vede nelle immagini di Prime: in ...BARELLA - LUKAKU - Non è il primo episodio di tensione in casa Inter in questa stagione. Al 38' ...

Clamoroso in Inter-Porto: lite furiosa tra Dzeko e Onana - VIDEO Calcio in Pillole

Inter-Porto: lite furiosa Onana-Dzeko -VIDEO napolipiu.com

Inter-Porto: la lite tra Onana e Dzeko durante l'andata degli ottavi di Champions. VIDEO Sky Sport

Uomini e Donne, lite tra Gianni e Armando: interviene anche Maria De Filippi | Video Witty Tv SuperGuidaTV

VIDEO | Elodie e la lite in aeroporto: "È sotto effetto di qualcosa" Dire

Da video Segnali di grande nervosismo in casa Inter. Nel corso del primo tempo alle telecamere non è sfuggito un battibecco tra André Onana ed Edin Dzeko. Il brutto… Leggi ...Onana e Dzeko non se le mandano a dire in campo durante Inter-Porto, match valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League: lite tra compagni In casa Inter non si respira aria serena.