Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ?? Un altro punto di vista del gol di Ola Solbakken contro il Verona ?? #ASRoma - gippu1 : L'unica squadra italiana ad aver mai vinto a Francoforte è il Palermo di Guidolin: 1 9 ottobre 2006, Coppa UEFA, go… - pisto_gol : Sondaggio: a chi telefonerà #SpallettOne ? - Fprime86 : RT @SCUtweet: #Bremer NON si appoggia e danno fallo (niente rigore). #Gvardiol si appoggia e danno gol. Tutto bene... - _Piggei : RT @pisto_gol: La cosa migliore di #IntPor 1:0 è stata probabilmente la coreografia del tifo interista. L’#Inter vince grazie al gol di #Lu… -

Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, l'Inter supera il Porto per 1 - 0. Decide undi Lukaku all'86'. Guarda ilcon ...... dopo aver regalato la vittoria all'Inter nella gara di andata di Champions contro il Porto, commenta così la sua serata e quella della squadra ai microfoni di Prime. "volevamo il secondo" ...

Pazzesco Liverpool-Real Madrid! 7 gol, papere e… Gli highlights La Gazzetta dello Sport

VIDEO – Primo gol per Solbakken: l’abbraccio con la fidanzata fuori lo stadio ForzaRoma.info

Video Gol Inter-Porto 1-0: Lukaku. Gli highlights La Gazzetta dello Sport

Video Gol Kvaratskhelia in Sassuolo-Napoli 0-2 La Gazzetta dello Sport

Inter-Porto 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

