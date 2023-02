(VIDEO) Frittata alla menta, un piatto semplice e originale (Di giovedì 23 febbraio 2023) In questo nuovo VIDEO, vi faremo vedere come realizzare in maniera semplice ed originale la ricetta della Frittata alla menta. La Frittata alla menta è un piatto fresco e leggero che può essere gustato in diverse occasioni, sia come antipasto che come piatto principale. La menta dona alla Frittata un aroma fresco e un sapore L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 23 febbraio 2023) In questo nuovo, vi faremo vedere come realizzare in manieraedla ricetta della. Laè unfresco e leggero che può essere gustato in diverse occasioni, sia come antipasto che comeprincipale. Ladonaun aroma fresco e un sapore L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leonessa30 : @nzingaretti Come al solito girate la frittata come vi conviene. I rossi hanno provocato impedendo il volantinaggio… - EmanuelePicconi : @elio_vito Ma non vi vergognate a continuare a raccontare palle su quella storia? Sono eloquenti i video sull'accad… - fritatalover : RT @brunicorno: @alwaysmyself87 è un Trojan ma lo ha fatto per scherzo, a Carnevale. il post era una provocazione lui dice nel video-toppa… - brunicorno : @alwaysmyself87 è un Trojan ma lo ha fatto per scherzo, a Carnevale. il post era una provocazione lui dice nel vide… - CarlottaBarbi : @_soleilandia_ No cari miei, non giriamo la frittata! Gli autori, @SBruganelli @alfosignorini, non sono stupidi e s… -