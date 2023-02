Video, Del Piero: ''Ferguson mi voleva al Manchester United'' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ospite di Sky Sport nel post partita di Inter - Porto, l'ex bandiera della Juve, Alessandro Del Piero, racconta un retroscena sul fatto che Sir ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ospite di Sky Sport nel post partita di Inter - Porto, l'ex bandiera della Juve, Alessandro Del, racconta un retroscena sul fatto che Sir ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Il ritorno di Draghi, oggi alla presentazione del libro di Giannelli: «Nella prima settimana della guerra era impor… - matteosalvinimi : 'Certo che andiamo a rubare, è il nostro lavoro. È inutile che ci denunciate, tanto sanno già che rubiamo'. È vergo… - team_world : Per voi che fate parte della sua Storia, ecco il trailer ufficiale italiano del documentario che racconta la vita e… - JNGF_____ : RT @Caty_aktf: I hope to see u later.... Forse le fans che non fan parte del suo fanclub dovrebbero un attimino moderare i modi di fare. Ab… - diary4maddy : notizia del giorno: mi sono innamorata di nuovo della stessa persona stesso sguardo stessa scena -