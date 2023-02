VIDEO Ciclismo, neve in corsa alla O Gran Camiño 2023! Tappa neutralizzata (Di giovedì 23 febbraio 2023) La prima Tappa della Vuelta a Galicia (nota anche con il nome di O Gran Camiño 2023) è stata neutralizzata quando mancavano una ventina di chilometri al traguardo. Il motivo è legato al meteo, visto che un’imprevista nevicata si è abbattuta sul percorso in terra spagnola e così i commissari di corsa ha deciso di fermare i ciclisti. Tra i big era presente anche il danese Jonas Vingegaard, vincitore dell’ultimo Tour de France. Di seguito il VIDEO della neve caduta in corsa alla O Gran Camiño 2023 e la Tappa neutralizzata. VIDEO neve alla Gran CAMINO, Tappa ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) La primadella Vuelta a Galicia (nota anche con il nome di O2023) è stataquando mancavano una ventina di chilometri al traguardo. Il motivo è legato al meteo, visto che un’imprevista nevicata si è abbattuta sul percorso in terra spagnola e così i commissari diha deciso di fermare i ciclisti. Tra i big era presente anche il danese Jonas Vingegaard, vincitore dell’ultimo Tour de France. Di seguito ildellacaduta in2023 e laCAMINO,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gcnItalia : 10 cose da portare per una #vacanza in #bici. Se siete in partenza per una vacanza che avrà per protagonista la v… - uncilarciano : ???? GRAN PREMIO INDUSTRIA & ARTIGIANATO DI LARCIANO #gplarciano #larciano #cycling #cyclinglife #bike #italy… - gcnItalia : Cosa si intende per “avere testa” nel ciclismo? Abbiamo approfondito questo concetto nello show di questa settima… - RassegnaZampa : #Ciclismo Uae Tour, 3ª tappa: Jay Vine non parte, attesa per Evenepoel sull'arrivo in salita - SaleteS47079606 : Avante ?????? ????????? @nutrielainemelo @kleber_caixeta @torresminho_suplementos @eeloizacoelho ?? Fingimento #nqsf??????… -