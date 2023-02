Vibo – Premio Andrea Grillo | vieni a votare il tuo quadro preferito

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 23 febbraio 2023)Valentia – Presso i locali del “salottino”, noti oramai per le varie manifestazioni che si svolgono ogni anno, locali siti nella cittadina diValentia è stata inaugurata la mostra del.. al taglio del nastro presenti gli artisti e l’organizzatore ma dopo un po abbiamo con piacere notato una grande affluenza in visita alla mostra, questo denota l’interesse diValentia come cittadina molto vicina all’arte sotto ogni profilo. Gli artisti in mostra sono; Enzo Liguori . Tania Marino . Annamaria Massa . Rocco Famà . Carmelita Caruso . Lena Emanuele . Antonio De Benedetto .. ospitate tra i quadri alcune opere di due scultori, Antonio Salvatore Maio maestro che fa sculture in ferro, e Tonino Gaudioso che fa opere di creta/argilla ma non demorde dallo ...