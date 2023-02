Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2023 ore 19:45 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Viabilità DEL 23 FEBBRAIO 2023 ORE 19:35 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio Cè MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO CON LA Roma FIUMICINO E L USCITA AURELIO POI CODE ATRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA FINO ALLA NOMENTANA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO CON CODE DALLA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI DA VIALE CASTRENSE FINO ALLO STADIO OLIMPICO A SEGUITO DELLA PARTTITA DI CALCIO Roma SALISBURGO IN PROGRAMMA ALLE ORE 21:00 CON DISAGI VICINO ALL’IMPIANTO SPORTIVO AGGIORNAMENTO SULLA VIA TIBERINA RIAPERTO IL TRATTO DI ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 23 febbraio 2023)DEL 23 FEBBRAIOORE 19:35 MARCO CILUFFO UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACè MOLTO TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO CON LAFIUMICINO E L USCITA AURELIO POI CODE ATRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA FINO ALLA NOMENTANA CON RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO CON CODE DALLA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI DA VIALE CASTRENSE FINO ALLO STADIO OLIMPICO A SEGUITO DELLA PARTTITA DI CALCIOSALISBURGO IN PROGRAMMA ALLE ORE 21:00 CON DISAGI VICINO ALL’IMPIANTO SPORTIVO AGGIORNAMENTO SULLA VIA TIBERINA RIAPERTO IL TRATTO DI ...

