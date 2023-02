Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2023 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 23 febbraio 2023)DEL 23 FEBBRAIOORE 18:05 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN RITROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHI INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE APPIA PRENESTINA A CAUSA UN INCIDENTE RIPERCUSSIONI IN USCITA DAL TRATTO URBANO DELL ATERAMO CHE CREA CODE FINO ALLO SVINCOLO TOGLIATTI UN ALTRO INCIDENTE è SEGNALATO SEMPRE IN ESTERNA ALTEZZA CON LO SVINCOLO CON LA VIA PONTINA CHE CREA ULTERIORI DISAGI ALLA VIABILITA IN INTERNA CONSUETE CODE ALTEZZA LABARO E SI RALLENTA PIU’ AVANTI TRA LE USCITE CON LAFIUMICINO E SVINCOLO AURELIA SULLA VIA TIBERINA RIAPERTO IL TRATTO DI STRADA CHIUSO A CAUSA DI UN SINISTRO ALTEZZA PIAN DELL OLMO AL MOMENTO LA ...